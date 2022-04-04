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Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС против России

CNBS: пятый пакет санкций ЕС против РФ может затронуть лизинг самолетов и импорт топлива

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Такие подробности раскрывает телеканал CNBS со ссылкой на двух европейских чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным телеканала, пятый пакет санкций все еще находится в стадии разработки и может измениться. Отмечается, что страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях о том, включать ли в санкции эмбарго на импорт российских энергоносителей. Ожидается, что новые ограничительные меры будут одобрены позднее на этой неделе.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.

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Марина Совина
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