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Силы ДНР освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Минобороны России сообщило, что силы ДНР освободили Новобахмутовку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ходе наступления силы Донецкой народной республики (ДНР) освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР, развивая наступление, овладели укрепрайоном и взяли под контроль село Новобахмутовка.

Представитель Минобороны добавил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) продвинулись на два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с юга и востока.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные ДНР взяли под полный контроль центр Мариуполя. Он отметил, что силам республики остается зачистить промзоны и порт города.

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Алевтина Запольская
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