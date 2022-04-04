Россиян предупредили об опасности входа в ряд приложений при включенном VPN

Эксперт Самойленко посоветовал не заходить с включенным VPN в электронную почту

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко предупредил об опасности входа в ряд приложений при включенном VPN. О том, какой вред россиянам могут нанести сервисы для обхода блокировок, специалист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт посоветовал пользователям не заходить с включенным VPN в сервисы, где хранятся личные данные. Одним из таких приложений он назвал электронную почту. «Она может содержать логины и пароли от сайтов, данные о местоположении, сведения о банковских картах, планах клиента, крупных покупках», — утончил Самойленко и добавил, что бесплатные VPN могут собирать такую информацию в базы данных и передавать их третьим лицам.

Также специалист B&C Agency призвал отказаться от использования сервисов для обхода блокировок при входе в онлайн-банк как в мобильном приложении, так и в версии для браузера. В этом случае пользователям грозит большая опасность, чем во время использования электронной почты, предупредил Самойленко. По его словам, злоумышленники могут через VPN перевести юзера на поддельный сайт, где он введет свои реальные логин и пароль от личного кабинета, в результате преступники получат доступ к личному кабинету жертвы и смогут украсть ее деньги.

Самойленко порекомендовал не использовать сервисы для обхода блокировок при вызове такси, заказе товаров и при входе в аккаунты социальных сетей, где обычно содержится много личной информации.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предостерег россиян от новой схемы мошенничества, связанной с VPN. Он обратил внимание, что с недавних пор людям начали активно предлагать услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства сервиса для обхода блокировок. Эксперт предупредил, что, помимо VPN, пользователям могут установить программу удаленного доступа, которая позволит злоумышленникам получить доступ к личным данным.