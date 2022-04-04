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Россия пригрозила Германии ответом на высылку дипломатов

Захарова заявила, что Россия ответит Германии на высылку дипломатов

Фото: Globallookpress.com

Россия ответит немецкому правительству на высылку 40 российских дипломатов из Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

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Николай Чигасов
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