Россия пригрозила Германии ответом на высылку дипломатов

Захарова заявила, что Россия ответит Германии на высылку дипломатов

Россия ответит немецкому правительству на высылку 40 российских дипломатов из Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.