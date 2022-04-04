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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Документ размещен в понедельник, 4 апреля, на официальном сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что указ был принят российским лидером ввиду необходимости безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза (ЕС).

Согласно документу, Россия приостановила действие некоторых пунктов международных соглашений об упрощенном порядке выдачи виз со странами ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Также глава государства поручил министерству иностранных дел ввести персональные ограничения на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые совершали недружественные в отношении России действия.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 апреля.

Ранее в Польше призвали ввести запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз «для тех россиян, кто хочет бежать из страны». С таким предложением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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Варвара Кошечкина
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