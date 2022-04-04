Борис Джонсон из-за ситуации на Украине пригласил в Лондон Шольца и Дуду

Джонсон примет в Лондоне Олафа Шольца и Анджея Дуду, чтобы обсудить ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе встретится в Лондоне с приглашенными канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить с ними ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник премьерской канцелярией.

«На этой неделе премьер-министр, настаивающий на жестком и решительном ответе союзников на те ужасы, которые совершаются против Украины, примет польского президента Дуду и немецкого канцлера Шольца», — отметили в пресс-службе. В распространенном документе также говорится, что 3 апреля Великобритания передала Украине свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.

Ранее Джонсон пообещал «заморить голодом» военную машину Путина. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», — пообещал он. Политик добавил, что Лондон готов также усилить военную поддержку Украины и пакет гуманитарной помощи.

