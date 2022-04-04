В Польше усомнились в достоверности данных о событиях в Буче

Депутат сейма Польши Корвин-Микке усомнился в информации о массовой гибели людей в Буче

Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке усомнился в достоверности данных о событиях в Буче, распространенных украинскими и западными СМИ, в том числе о массовой гибели мирных жителей. Слова политика передает РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что дома на фотографиях с погибшими гражданами почти не пострадали. «А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах — а не хоронят их родственники (в Буче жили 36 тысяч человек)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы?» — добавил он.

Политик призвал внимательнее изучать информацию в открытых источниках. «Смотрите и думайте! Это не больно», — заключил он.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Министерство обороны России назвало информацию о причастности военных к убийствам провокацией.