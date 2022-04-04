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В Госдуме заявили о переходе Польшей «красной черты»

Депутат Швыткин счел переходом «красной черты» намерение Польши разместить ядерное оружие
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Кадр: Телекомпания Енисей / YouTube

Намерение Польши разместить в стране ядерное оружие США выглядит переходом «красной черты», заявил в разговоре с News.ru депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.

Он предостерег польское правительство от подобного рискованного шага. Абрамов допускает, что в этой ситуации большие потери понесет польский народ, поскольку Варшава делает своих же людей заложниками политических игр.

Американские власти не станут поставлять ядерное оружие, так как их «разум все-таки возобладает», предположил российский депутат.

Абрамов подчеркнул, что Россия будет готова отразить любую направленную против нее агрессию. «Россия — ядерная держава, и шутить с нами никому не позволено и мы никому не позволим. Поэтому здесь, еще раз повторяю — потенциала нашей страны достаточно для отражения агрессии любого противника», — пояснил парламентарий.

Накануне политолог Сергей Марков рассказал «Ленте.ру», что если Польша разместит у себя ядерное оружие США, Россия, возможно, направит ядерные ракеты на территорию Польши.

4 апреля вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский сообщил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США.

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Анна Щербакова
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