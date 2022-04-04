Польшу предупредили о последствиях размещения ядерного оружия США

Политолог Марков заявил, что размещение ядерного оружия в Польше спровоцирует ответ РФ

Если Польша разместит у себя ядерное оружие США, Россия, возможно, направит ядерные ракеты на территорию Польши, предупредил политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США для сдерживания Москвы. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша придерживается антироссийской и воинственной линии.

Польские политики должны быть лишены голоса в международных организациях, так как политика Польши очень опасна для всего мира, считает Марков. «На самом деле Польша является провокатором конфликта на протяжении десятилетий и виновником начала Второй мировой войны. Это связано с тем, что в польском политическом классе традиционно шляхетский гонор — самоуверенность, наглость, и сейчас они нагло требуют атаковать Россию по всем направлениям и не боятся обрушить на мир ядерную войну. Вот в чем состоит политика Польши, конечно, это очень опасная политика для всего мира», — объяснил Марков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия». Лидер единороссов, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ заявил, что политик «слетел с катушек» на почве русофобии.

