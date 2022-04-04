Кремль обеспокоился антироссийским поведением Польши

Песков назвал воинственным предложение Качиньского разместить ядерное оружие США в Польше

Чрезвычайно воинственная и антироссийская политика Польши вызывает глубокую обеспокоенность у Кремля. Так прокомментировал готовность Варшавы разместить у себя ядерное оружие США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США.

«В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность — линия чрезвычайно воинственная, антироссийская», — сказал представитель Кремля.

Ранее Варшава раскритиковала позицию Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Берлин мог бы поставлять Киеву больше оружия, а также ввести эмбарго на российскую нефть.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил странам Евросоюза ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).