Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль обеспокоился антироссийским поведением Польши

Песков назвал воинственным предложение Качиньского разместить ядерное оружие США в Польше

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Чрезвычайно воинственная и антироссийская политика Польши вызывает глубокую обеспокоенность у Кремля. Так прокомментировал готовность Варшавы разместить у себя ядерное оружие США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США.

«В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность — линия чрезвычайно воинственная, антироссийская», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее Варшава раскритиковала позицию Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Берлин мог бы поставлять Киеву больше оружия, а также ввести эмбарго на российскую нефть.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил странам Евросоюза ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче
Россиян предупредили об опасности входа в ряд приложений при включенном VPN
Метеоролог рассказал о влиянии двух циклонов на погоду в Москве
Германия анонсировала новые санкции против России
Российская школьница сбросила щенка с двадцатого этажа
Россиянам назвали стоимость туров в страны Латинской Америки
Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию
Увеличилось число пострадавших при падении автобуса с эстакады в Подмосковье
В Казахстане задержали руководителей связанных с племянником Назарбаева компаний
Водитель купил автомобиль за 27 миллионов рублей и тут же разбил его
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.