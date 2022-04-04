На Украине отключили вещание двух связанных с Порошенко телеканалов

На Украине отключили вещание связанных с Порошенко телеканалов «Пятый» и «Прямой»

На Украине отключили вещание телеканалов «Пятый» и «Прямой», связанных с бывшим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают журналисты телеканалов, решение об отключении принял концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

В произошедшем они обвиняют руководителя концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Кирилла Данилова. Ранее он руководил телекомпанией «Приват ТВ Днепр» («9 канал»), принадлежавшей украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

По мнению представителей «Пятого», олигарх «вместо защиты страны занимается решением своих деловых вопросов по зачистке информационного пространства».

Петр Порошенко в 2021 году продал принадлежавшие ему телеканалы «Пятый» и «Прямой» после принятия в стране закона об олигархах.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»).

В феврале глава государства также одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний, владеющих телеканалом «Наш».