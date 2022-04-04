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Пленные бойцы ВСУ рассказали о совете командования сбежать на такси

Пленные бойцы ВСУ рассказали о совете сбежавшего командования вызвать такси

Фото: Marko Djurica / Reuters

Пленные украинские военные в Луганской народной республике рассказали, как командование выставило бойцов против танков, а потом порекомендовало вызывать такси. Об этом пишут РИА Новости.

Один из солдат, сложивший оружие после пяти дней хождения по лесам, поведал, что им была поставлена задача защищать блокпост, а при подходе российских сил — взорвать мост. Сперва от них требовали держать оборону, а последний приказ от командования звучало как «вызывайте себе такси и добирайтесь, как хотите». При этом, отметил пленный, особенно обидно было оттого, что «командование успело уехать, а мы должны были тут остаться»

2 апреля уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила о нежелании украинских пленных военных возвращаться обратно в армию Украины. «Первое, что они поняли, находясь здесь на территории республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», — объяснила омбудсмен.

По ее словам, речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые давали присягу народу Украины. Она добавила, что военные шли в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора», однако в итоге признают, что стреляли по мирному населению, «что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру».

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Марина Совина
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