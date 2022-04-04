Житель Пятигорска начал обжигать дерево и создал успешный бизнес

Житель Пятигорска Иван Бондаренко начал обжигать дерево и создал успешный бизнес

Россиянин начал обжигать дерево по специальной технологии и создал успешный бизнес. Его историю приводит местный портал «Это Кавказ».

Житель Пятигорска Иван Бондаренко рассказал, что много лет работал в сфере логистики и розничных продаж, но всегда хотел заниматься производством собственной продукции. По его словам, во время ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19, у него появилось много свободного времени, поэтому он решил рискнуть и открыть свое дело.

«Я принялся изучать японскую технологию обжига Yakisugi "томление кедра": читал иностранные статьи, смотрел видеоролики с рекомендациями зарубежных профессионалов в этом деле, тут же применяя полученную теорию на практике», — пояснил мужчина, первая мастерская которого расположилась прямо на его дачном участке.

Предприниматель добавил, что закупил все оборудование на накопленные до пандемии деньги. Бондаренко признался, что столкнулся со сложностями в организации бизнеса, в том числе во время поиска сотрудников. Пятигорчанин уточнил, что высококвалифицированные работники требовали большой процент от заказов, поэтому он решил обучить новичков. Сейчас на Бондаренко трудятся три человека.

Согласно материалу, обожженную древесину из Пятигорска можно встретить в ресторане Ikra на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Помимо этого, крупную партию заказали производители российской косметики JU, которые используют дуб для подставок под флаконы в магазинах.

«Планы на развитие у меня достаточно большие, так как с каждой новой произведенной продукцией приходят свежие идеи, команда набирается опыта. Мы много экспериментируем и находим для себя все больше возможностей роста», — высказался в заключение россиянин.

Ранее в марте российские ученые разработали специальный «Зеленый стандарт» для строительства туристической инфраструктуры: отелей, баз отдыха, кемпингов и глэмпингов. Так, норматив содержит более глубокие требования к конструкциям, инженерным системам, материалам и благоустройству. Например, объекты должны потреблять меньше энергетических ресурсов и воды.