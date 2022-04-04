На Украине призвали расследовать действия ВСУ

Мэр Чернигова Атрошенко призвал детально расследовать действия ВСУ

Мэр украинского города Чернигов Владислав Атрошенко призвал к расследованию действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала российской спецоперации в республике. Об этом пишет РИА Новости.

Он раскритиковал действия руководителей украинских силовых ведомств и правительства и призвал к их детальному расследованию.

Атрошенко также предложил «дать откровенный ответ» на вопрос о том, может ли нынешнее правительство Украины обеспечить развитие республики. По его словам, только после этого можно будет «выстраивать фундамент» нового украинского государства.

Ранее сообщалось, что мэр Чернигова призвал разобраться с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По его мнению, это нужно будет сделать в «считаные дни», но после того, как на Украине завершатся боевые действия.