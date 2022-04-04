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На Украине призвали разобраться с оппозицией и «московскими попами»

Мэр Чернигова Атрошенко призвал разобраться с ОПЗЖ и УПЦ после окончания боевых действий

Кадр: Гроші / YouTube

Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко призвал разобраться с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) после окончания боевых действий в стране. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, есть ряд вопросов, на которые «нужно было бы обществу дать ответ»: «Может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина — штатные сотрудники ФСБ?».

Эти вопросы, считает Атрошенко, нужно решать в «считаные дни», но после того, как на Украине завершатся боевые действия. По их итогам, отметил он, должны быть подписаны соглашения, которые позволят Киеву получить «сверхсовременные хотя бы защитные вооружения».

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Ранее стало известно, что по распоряжению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в стране до окончания боевых действий приостановила работу партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). До этого СНБО приостановил работу таких украинских оппозиционных политсил, как Партия Шария, «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава» и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

В парламенте Украины также зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру запрета деятельности «пророссийских партий». Если партию запретят, то ее имущество и другие активы перейдут в собственность государства.

29 марта в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности на Украине Русской православной церкви (РПЦ) и, вероятно, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Алевтина Запольская
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