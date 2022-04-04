На Украине призвали разобраться с оппозицией и «московскими попами»

Мэр Чернигова Атрошенко призвал разобраться с ОПЗЖ и УПЦ после окончания боевых действий

Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко призвал разобраться с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) после окончания боевых действий в стране. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, есть ряд вопросов, на которые «нужно было бы обществу дать ответ»: «Может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина — штатные сотрудники ФСБ?».

Эти вопросы, считает Атрошенко, нужно решать в «считаные дни», но после того, как на Украине завершатся боевые действия. По их итогам, отметил он, должны быть подписаны соглашения, которые позволят Киеву получить «сверхсовременные хотя бы защитные вооружения».

Ранее стало известно, что по распоряжению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в стране до окончания боевых действий приостановила работу партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). До этого СНБО приостановил работу таких украинских оппозиционных политсил, как Партия Шария, «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава» и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

В парламенте Украины также зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру запрета деятельности «пророссийских партий». Если партию запретят, то ее имущество и другие активы перейдут в собственность государства.

29 марта в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности на Украине Русской православной церкви (РПЦ) и, вероятно, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).