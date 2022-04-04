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Слуцкий назвал срежиссированной провокацией события в Буче

Депутат Госдумы Слуцкий назвал срежиссированной провокацией инцидент в Буче

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Вся истерия коллективного Запада вокруг сообщений СМИ о якобы произошедших событиях в Буче является срежиссированной провокацией. Это подтверждает отказ Великобритании проводить по запросу России специальное заседание Совета Безопасности ООН, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, события развиваются по сирийскому сценарию вбросов и постановок. «Уже второй день в работающих по американским методичкам иностранных медиа разгоняется очередной уродливый фейк об убийствах мирных жителях в городе Буча, который никаким образом никак не стыкуется с реальными фактами», — подчеркнул Слуцкий.

Он рассказал, что Россия продолжит добиваться расследования всех обстоятельств случившегося на уровень ООН, а также требовать созыва Совбеза. В настоящее время данные уже анализирует Следственный комитет России.

Слуцкий привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что обсудит с партнерами по Евросоюзу введение новых санкций против России из-за ситуации в Буче, допустив ограничения поставок российской нефти и угля. «То есть французский лидер готов и дальше жертвовать энергетической безопасностью из-за фейка?» — задал вопрос депутат.

Запад и его подручные в Киеве включили на полную мощь инструментарий информационной войны в отношении России, «не гнушаясь постановками из серии highly likely», резюмировал Слуцкий.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили данные о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Минобороны России, свою очередь, назвало информацию о причастности военных к убийствам провокацией.

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Сергей Истомин
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