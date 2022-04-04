Российская школьница прокатилась на сноуборде и погибла

В Горном Алтае 14-летняя школьница погибла во время катания на сноуборде с отцом

В Горном Алтае 14-летний ребенок погиб во время катания на сноуборде на Семинском перевале в Онгудайском районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в субботу, 2 апреля, 41-летний россиянин поехал кататься на горный склон с двумя 14-летними дочерьми. Одна из них во время спуска съехала на неподготовленный участок склона, где упала вниз головой в снег и не смогла самостоятельно выбраться.

Школьница погибла на месте происшествия. СКР возбудил уголовное дело, проводится проверка.

Ранее на Чукотке школьница скатилась с необорудованной снежной горки и умерла. По данным региональной прокуратуры, 12-летнего ребенка после случившегося с черепно-мозговой травмой доставили в Провиденскую районную больницу, где он впал в кому и впоследствии скончался.