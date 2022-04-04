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В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты

Депутат Кутепов предложил ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%

Фото: РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо-обращение Купетова к помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Депутат отметил, что запросы на создание действенного механизма, позволяющего гарантировать цены на определенные товары, уже появляются. Это необходимо, чтобы обеспечить адекватные цены и избежать стремительного их роста. «В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, рекомендаций Минпромторга о минимальных наценках. Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: "Лента", Х5 Retail Group, "Метро", "Ашан", "Сельгрос", "Спар", "Глобус"», — говорится в письме.

Эксперт считает, что вопрос о трудностях в сфере, связанных с доступом региональных российских производителей в торговые сети, стоял давно. Это негативно сказывалось на сегменте малого предпринимательства, в том числе на сельскохозяйственном. «Также в целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15 процентов на продукцию фермерских хозяйств», — предложено в письме.

Ранее сообщалось, что торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») отказались ограничивать наценки на социально важные товары. Отмечается, что речь идет об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. В ведомстве пояснили, что ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.

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Марина Совина
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