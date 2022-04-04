Налетчики вынесли добычу на 40 миллионов рублей из ломбарда в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ищут налетчиков, ограбивших ломбард на 40 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступников, совершивших крупнейшее за последние годы ограбление ломбарда. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

По данным издания, ЧП произошло около 10 утра в Отрадном, сразу же после открытия торговой точки. Один из налетчиков в одежде коммунальщика перепрыгнул через прилавок и блокировал сотрудницу, чтобы та не могла позвать на помощь. Второй забежал следом и набил сумку ценными изделиями. После этого злоумышленники сбежали. Преступление заняло у них около четырех минут. По предварительным данным, злоумышленники вынесли добычу на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Ранее 4 апреля сообщалось, что МВД раскрыло ограбление банка в Ростовской области.