Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Налетчики вынесли добычу на 40 миллионов рублей из ломбарда в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ищут налетчиков, ограбивших ломбард на 40 миллионов рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступников, совершивших крупнейшее за последние годы ограбление ломбарда. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

По данным издания, ЧП произошло около 10 утра в Отрадном, сразу же после открытия торговой точки. Один из налетчиков в одежде коммунальщика перепрыгнул через прилавок и блокировал сотрудницу, чтобы та не могла позвать на помощь. Второй забежал следом и набил сумку ценными изделиями. После этого злоумышленники сбежали. Преступление заняло у них около четырех минут. По предварительным данным, злоумышленники вынесли добычу на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Ранее 4 апреля сообщалось, что МВД раскрыло ограбление банка в Ростовской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
В ряде российских регионов похоронили погибших в спецоперации солдат
Раскрыта стоимость iPhone по подписке
Российская школьница прокатилась на сноуборде и погибла
ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам
Налетчики вынесли добычу на 40 миллионов рублей из ломбарда в Санкт-Петербурге
Российский олигарх получил гражданство Израиля
На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Петербурге рядом с метро
В Польше усомнились в достоверности данных о событиях в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.