Назвавший Урганта патриотом Песков объяснил смысл слова «патриотизм»

Пресс-секретарь Путина Песков описал патриотизм как готовность к самопожертвованию

Суть патриотизма заключается в готовности пожертвовать собой ради блага страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, касавшихся его слов о телеведущем Иване Урганте и реакции на них главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, назвавшего телеведущего Ивана Урганта патриотом, проявлением патриотизма является способность пожертвовать собой ради страны, и иных значений у этого слова быть не может.

«Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается — все это и является патриотизмом», — заявил Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков отметил, что россиянам следует сплотиться вокруг фигуры президента, и подчеркнул, что они уже это делают.

Ранее Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта большим патриотом, отметив, что у телеведущего может быть своя точка зрения. Также представитель Кремля заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление Пескова и назвал шкалу приоритетов Пескова «какой-то не созревшей». Кадыров предположил, что с этим надо что-то делать.