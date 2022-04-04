Бойфренд отредактировал фото девушки и сделал неприятное открытие

Юзер Reddit фотошопом убрал тату со своей девушки и понял, что не любит рисунки на ее теле

Пользователь Reddit с ником Recommend_me_movies поделился историей о том, как отредактировал в фотошопе снимки своей девушки, убрав с ее кожи тату, и сделал неожиданное открытие. Бойфренд признался, что благодаря этому осознал свою неприязнь к рисункам на теле партнерши, и расстроился.

По словам рассказчика, его девушка — тату-мастер и на ее теле есть больше четырех рисунков, один из которых достаточно большой. «Это никогда не беспокоило меня, я думал, что ее татуировки классные», — отметил пользователь. Он добавил, что возлюбленная в ближайшем будущем также намерена набить татуировку, покрывающую половину тела.

Recommend_me_movies уточнил, что они с девушкой часто обмениваются откровенными снимками друг друга и парень забавы ради редактирует полученные кадры в фотошопе. Однажды он решил опробовать удаление татуировок в графическом редакторе и использовал для этого кадры партнерши. В какой-то момент рассказчик понял, что тело возлюбленной без рисунков привлекает его гораздо больше. «Теперь я осознаю, что мне не нравятся татуировки на ней. Я много думал об этом и осознал, что все знаки этого присутствовали ранее, но по какой-то причине этот факт никогда не доходил до меня», — пожаловался юзер.

Бойфренд также признался в беспокойстве, что девушка перестанет казаться ему привлекательной после того, как сделает запланированную ею большую татуировку. «Мне страшно поднимать эту тему, потому что у нее ужасные проблемы с отношением к своему телу», — посетовал он. Вместе с тем Recommend_me_movies подчеркнул, что не намерен просить партнершу избавиться от уже имеющихся рисунков на теле и отказываться от желаемой татуировки.

Многие пользователи сайта посочувствовали автору поста. Вместе с тем они предостерегли его от разговора на эту тему с девушкой, предположив, что рассказ наверняка сильно расстроит ее.

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