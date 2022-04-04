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Звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина попала в больницу

Российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что попала в больницу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда фильмов «Антикиллер», «Антикиллер 2» и сериала «Как выйти замуж за миллионера» Любовь Толкалина попала в больницу. О причинах госпитализации она рассказала в своем Telegram-канале.

«После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда», — написала российская актриса. Она также призвала подписчиков не разжигать ненависть в комментариях под ее постами. Толкалина призналась, что ей не хватает сил, чтобы удалять публикации недоброжелателей.

Известно, что в середине марта артистка жаловалась на ухудшение состояния здоровья. Тогда, по ее словам, у нее стало ухудшаться зрение, и она начала носить очки.

В январе этого года Любовь Толкалина рассказала, что в детстве столкнулась с сексуальным насилием. Она поделилась подробностями личной жизни в рамках анонса сериала про женщин, переживших изнасилование и осмелившихся рассказать об этом психотерапевту.

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Сергей Равин
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