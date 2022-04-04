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Метеоролог в эфире узнал о торнадо у своего дома и удивил зрителей реакцией

Метеоролог из США Каммерер в прямом эфире позвонил сыну и предупредил его о торнадо

Руководитель отдела метеорологии американского телеканала NBC Washington Дуг Каммерер в прямом эфире узнал о торнадо, проходящем рядом с его домом, и позвонил сыну, чтобы предупредить его о смерче. О том, как его реакция удивила зрителей, рассказало NPR.

Каммерер освещал прогноз погоды, в то время как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о торнадо в США. Метеоролог показал карту надвигающегося смерча и, рассмотрев ее, заметил, что он будет проходить в районе, где находится его дом. После этого Каммерер прервал рассказ, чтобы позвонить своему сыну.

«Слушай, приятель, я хочу, чтобы ты спустился в подвал, у нас предупреждение о торнадо. Я хочу убедиться, что ты и Кали как можно скорее спуститесь вниз, хорошо?» — попросил он. Синоптик также обратился к зрителям и объяснил, что должен был предупредить детей, так как они наверняка не знали о торнадо.

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31 мая

Отрывок эфира со звонком Каммерера опубликовал Twitter-аккаунт NBC Washington. Ролик собрал больше 600 тысяч просмотров. В комментариях многие юзеры похвалили метеоролога. По их мнению, он поступил как хороший отец и профессиональный телеведущий. «Вы продемонстрировали настоящий профессионализм и пример хорошего отцовства», «Это действительно впечатляюще. Вы замечательно справились с тем, что сохранили спокойствие и в то же время позаботились о своих близких и о телезрителях», — написали юзеры.

Метеоролог, комментируя произошедшее на своей странице в Twitter, признался, что был взволнован из-за предупреждения о торнадо. Он также отметил, что его дети находятся в безопасности.

Ранее синоптик из США Ребекка Шульд провела прогноз погоды с грудной дочерью на руках. Отрывок прямого эфира с ее участием стал популярным в СМИ и прославил метеоролога.

Маргарита Щигарева
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