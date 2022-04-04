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Россиянам раскрыли стоимость билетов на Черноморское побережье в июне

Стоимость билетов на поезд из Москвы в Сочи в июне начинается от 7,4 тысячи рублей

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным путешественникам стоимость билетов на Черноморское побережье в начале лета. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали предложения рынка и назвали самые выгодные.

Так, в июне билеты на поезд по маршруту Москва — Симферополь начинаются от 14,2 тысячи рублей. В Сочи из столицы можно уехать за 7,4 тысячи рублей в плацкарте, за 11,6 — в купе. В Анапу билет в один конец в плацкарт предлагают купить минимум за 7,3 тысячи рублей. Купе обойдется от 9,9 тысячи рублей.

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Проездные документы в одну сторону по маршруту Санкт-Петербург — Сочи с выездом в июне будут стоить от 9,8 тысячи рублей. В Симферополь туристы могут отправиться за 9,7 тысячи рублей. Из Екатеринбурга добраться до южных российских курортов дороже — цена билетов в Сочи начинается от 11,1 тысячи рублей, в Симферополь — от 11,9 тысячи.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на самых востребованные направления для путешествий на майские праздники. По данным туроператоров, рейтинг самых популярных направлений возглавляет Сочи, куда можно приобрести тур в среднем за 36,5 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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