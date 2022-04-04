Россияне массово захотели отдохнуть в одном городе на майских праздниках

Некоторые отели Казани загружены на 100 процентов в предстоящие майские праздники

Средняя загрузка отелей в Казани на предстоящие майские праздники составляет 60-90 процентов. Об этом заявила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, передает «Интерфакс».

По словам Санниковой, россияне активно интересуются отдыхом в столице Татарстана — с 15 марта объем продаж туров по данному направлению увеличился. Эксперт добавила, что некоторые объекты размещения города уже забронированы на 100 процентов.

Санникова также отметила, что Казань становится одним из самых популярных направлений для чартерных программ из Москвы — такой формат поездок в два раза дешевле самостоятельных путешествий. «В турпакет уже включены перелет, проживание, экскурсии», — подчеркнула она.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристические чартерные программы появятся практически во всех федеральных регионах страны. Запуск запланирован на весенне-летний период 2022 года. Кроме того, ведомство совместно с РЖД разрабатывает новый формат железнодорожных круизов.