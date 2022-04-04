Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Семьи погибших при падении автобуса в Подмосковье получат выплаты

Семьи погибших при ДТП на трассе М-9 в Подмосковье получат более двух миллионов рублей

Фото: страница «Подслушано у водителей l Волоколамск» во «ВКонтакте»

Страховая выплата за каждого погибшего при падении автобуса с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье составит более двух миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

В администрации региона отметили, что пассажиры АО «Мострансавто» застрахованы АО «Согаз». За каждого погибшего их семьям компания выплатит два миллиона двадцать пять тысяч рублей.

«Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что водитель автобуса работает с 2001 года. За весь срок не было ни одного ДТП по его вине. Перед рейсом он прошел обязательный медицинский осмотр. Автобус также находился в исправном состоянии.

Об аварии в подмосковном Волоколамске стало известно 4 апреля. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило металлическое ограждение. Внутри транспортного средства находилось 20 пассажиров. В ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Петербурге рядом с метро
В Польше усомнились в достоверности данных о событиях в Буче
Названо неожиданное последствие спецоперации для французской экономики
Американский банк приготовился к проблемам из-за ситуации на Украине
Россияне испугались заранее покупать билеты на летний сезон
В МЧС заявили о спасении всех пассажиров с перевернувшегося на Волге судна
Психолог предупредила влюбленных о вреде внимательного изучения чужих соцсетей
В Москве раскрыли убийство почти 30-летней давности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.