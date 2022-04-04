Семьи погибших при падении автобуса в Подмосковье получат выплаты

Семьи погибших при ДТП на трассе М-9 в Подмосковье получат более двух миллионов рублей

Страховая выплата за каждого погибшего при падении автобуса с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье составит более двух миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

В администрации региона отметили, что пассажиры АО «Мострансавто» застрахованы АО «Согаз». За каждого погибшего их семьям компания выплатит два миллиона двадцать пять тысяч рублей.

«Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что водитель автобуса работает с 2001 года. За весь срок не было ни одного ДТП по его вине. Перед рейсом он прошел обязательный медицинский осмотр. Автобус также находился в исправном состоянии.

Об аварии в подмосковном Волоколамске стало известно 4 апреля. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило металлическое ограждение. Внутри транспортного средства находилось 20 пассажиров. В ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали.