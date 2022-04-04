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В США предположили срок продолжения конфликта на Украине

Советник Байдена Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предположил срок продолжения конфликта на Украине. Он высказал мнение в понедельник, 4 апреля, во время брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт может длиться «месяцы».

«Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше», — сказал Салливан, добавив, что следующая стадия операции России на Украине может приобрести затяжной характер.

Ранее глава администрации президента США Рон Клейн счел конфликт на Украине далеким от завершения. Политик сообщил, что Россия заявила о сокращении боевых действий в ходе спецоперации близ Киева и Чернигова с целью перебросить войска в восточную часть Украины, чтобы возобновить там боевые действия. По словам Клейна, этому есть множество свидетельств.

Марина Совина
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