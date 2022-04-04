Президент Киргизии попросил граждан не устраивать застолья

Президент Киргизии Жапаров призвал граждан страны прекратить «пустую трату денег»

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал граждан страны пересмотреть свои расходы и не устраивать традиционные застолья в условиях кризиса. Об этом сообщает 24.kg.

Жапаров отметил, что в Киргизии растут цены и сохраняется безработица, а из-за последних мировых событий ситуация может ухудшиться. «Я очень прошу всех нас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить тои (масштабные застолья — прим. «Ленты.ру») и прекратить пустую трату денег», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что ранее своим указом советовал гражданам ограничить жертвоприношения скота на семейных похоронных обрядах. Самое главное сейчас, считает президент, — обеспечить продовольственную безопасности, «как на уровне государства, так и на уровне каждой семьи».

Для того чтобы обеспечить себя продовольствием, отметил Жапаров, нужно «не оставлять ни одного поля не засеянным» и «использовать каждый весенний день для работы на огороде». Он подчеркнул, что и государство не будет жалеть сил на социальную заботу о людях.

Ранее Жапаров обратился к гражданам из-за обострения международной обстановки. Он предположил, что в ближайшее время республика может столкнуться с большим давлением на национальную валюту. В связи с этим президент посоветовал соотечественникам инвестировать деньги в золотые слитки, указав на то, что «золото никогда не теряет своей ценности».