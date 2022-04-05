Оценены последствия возобновления авиасообщения с 52 странами

Депутат Гутенев назвал расширение авиасообщения «плюсом в копилку правительства»

Эксперты оценили последствия решения правительства о снятии коронавирусных ограничений и расширении международного авиасообщения с 52 странами для авиационной отрасли. Об этом они рассказали в интервью Ura.ru.

Глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев назвал принятые меры «очередным плюсом в копилку правительства», поскольку они, по его мнению, ведут к расширению экономических связей. «Правительство ведет системное противодействие санкциям, и я думаю, что мы с вами в ближайшее время будем свидетелями, как осознание их неэффективности дойдет до западных политиков», — отметил депутат.

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что снятие ограничений поддержит занятость в отечественной авиаотрасли и загрузит работой российские аэропорты — однако для этого необходимо, чтобы страны, с которыми было возобновлено авиасообщение, также приняли аналогичные ответные меры в отношении России.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов согласился с тем, что решение правительства поможет отечественной авиаотрасли пережить санкционное давление и сохранить критически важные квалифицированные кадры. По его словам, популярные у туристов страны, такие как Египет или Таиланд, не станут отказываться от притока путешественников и создавать препятствия для России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 дружественными странами. Так, будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса.