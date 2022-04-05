Производитель «Дихлофоса» продал завод в Шотландии за символическую сумму

Производитель «Дихлофоса» и «Прелести» продал завод в шотландском Эрвине

Группа «Арнест» (марки «Прелесть», «Симфония», «Лира», «Дихлофос») в начале марта продала принадлежащую ей компанию Barony Universal Products PLC. Об этом пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

Завод расположен в шотландском Эрвине, там производились спреи, шампуни, муссы, дезодоранты и другая аэрозольная продукция. «Арнест» выкупил 85 процентов предприятия в 2007 году, а в 2013-м уже владел 100 процентами. Однако из-за спецоперации на Украине местному бизнесу, по данным шотландского издания Daily Record, порекомендовали прекратить торговые отношения с Россией.

Сумма сделки оказалась символической. Весь шотландский завод был оценен чуть больше чем в 50 тысяч рублей. Общая сумма договора купли-продажи 999 тысяч акций шотландской компании оказалась всего 25 тысяч рублей. В 2015 году группа продала свою украинскую «дочку» — LTD «Арнест Украина», потеряв крупнейший в ближнем зарубежье рынок сбыта.

Ранее сообщалось, что западные банки начали блокировать платежи российских компаний в погашение своих валютных долгов из-за санкций против их акционеров.