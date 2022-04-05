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Глава Еврокомиссии посетит Киев и встретится с Зеленским

Глава ЕК фон дер Ляйен и глава евродипломатии Боррель встретятся с Зеленским в Киеве

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Европейской коммиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетят Киев на этой неделе. Об этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии рассказал, что Боррель и фон дер Ляйен проведут в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры политиков пройдут перед донорским мероприятием, которое состоится в Варшаве 9 апреля.

Ранее стало известно, что ЕС решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

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Виктория Кондратьева
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