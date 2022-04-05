В Германии высказались о возможности введения эмбарго на газ из России

Глава МИД ФРГ Бербок исключила введение эмбарго на поставки российского газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на натянутые отношения с РФ, сообщает немецкая газета Welt.

«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — высказалась министр. По ее мнению, возможность реализации введения эмбарго повысило бы цену продолжения экономического конфликта между Россией и Европой. Она заверила, что власти ФРГ будут обсуждать с партнерами по Евросоюзу возможности снижения зависимости от российских энергоресурсов, но исключила вариант немедленного введения запрета на торговлю.

Ранее замглавы Минфина США Адевале Адейемо обсудил с должностными лицами ФРГ координацию санкций против России, в том числе противодействие попыткам обойти рестрикции в рамках поездки, нацеленной на «глобальную координацию экономического давления на Россию» в связи с ее операцией на Украине.

4 апреля председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что министры экономики и финансов стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.