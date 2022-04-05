В Германии высказались о возможности введения эмбарго на газ из России
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на натянутые отношения с РФ, сообщает немецкая газета Welt.
«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — высказалась министр. По ее мнению, возможность реализации введения эмбарго повысило бы цену продолжения экономического конфликта между Россией и Европой. Она заверила, что власти ФРГ будут обсуждать с партнерами по Евросоюзу возможности снижения зависимости от российских энергоресурсов, но исключила вариант немедленного введения запрета на торговлю.
Ранее замглавы Минфина США Адевале Адейемо обсудил с должностными лицами ФРГ координацию санкций против России, в том числе противодействие попыткам обойти рестрикции в рамках поездки, нацеленной на «глобальную координацию экономического давления на Россию» в связи с ее операцией на Украине.
4 апреля председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что министры экономики и финансов стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.