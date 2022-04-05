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Минюст включил двух журналистов в новый список иноагентов

Минюст включил журналистов Евгения Киселева и Ганапольского в реестр физлиц-иноагентов

Фото: Михаил Воскресенский / Reuters

Минюст России включил журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в новый список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Их внесли в реестр, опубликованный на сайте ведомства.

Двух журналистов внесли в реестр физлиц-иноагентов, поскольку они «осуществляют политическую деятельность». Иностранным источником в обосновании Минюста указана Украина.

Марина Совина
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