Минюст включил двух журналистов в новый список иноагентов
Минюст включил журналистов Евгения Киселева и Ганапольского в реестр физлиц-иноагентов
Минюст России включил журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в новый список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Их внесли в реестр, опубликованный на сайте ведомства.
Двух журналистов внесли в реестр физлиц-иноагентов, поскольку они «осуществляют политическую деятельность». Иностранным источником в обосновании Минюста указана Украина.