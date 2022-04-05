Переехавшая за границу россиянка рассказала о странной дружбе японцев

Россиянка Лена, переехавшая в Японию, удивилась странной дружбе с японцами

Переехавшая в Японию россиянка рассказала о странностях общения с местными жителями и удивилась их представлениям о дружбе. О своем опыте жизни за границей она рассказала «Ленте.ру».

Лена живет в Токио уже три года, учится в университете и свободно владеет японским языком. Однако завести дружбу с японцами оказалось не так просто. Удивительнее всего для девушки оказалось то, что понятия о дружбе у местных жителей совсем не такие, как у россиян. Общаясь с близким знакомым, японцы стараются в первую очередь не обидеть его и не доставить дискомфорта. В первые месяцы Лене казалось странным отсутствие разговоров на острые темы с друзьями.

«Поначалу я тоже невольно разочаровывалась, и, слыша очередную общую фразу о погоде, в голове моей проносилась мысль: "Неужели ради этого я учила столько слов?" Сейчас я воспринимаю подобные обращения к себе как свидетельство симпатии, признание меня как члена коллектива», — рассказала россиянка.

Она добавила, что традиционные российские посиделки на кухне с разговорами о политике или личных проблемах для японского общества практически неприемлемы, однако если люди не откровенничают друг с другом, это не значит, что у них плохие отношения.

Ранее россиянка, переехавшая в Венгрию, рассказала об удивившей ее неприятной привычке местных жителей. Она сказала, что в первое время не могла привыкнуть к тому, что местные жители громко сморкаются в общественных местах.