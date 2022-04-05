В выступлении МакSим 2015 года разглядели намек на спецоперацию на Украине

На видео певицы МакSим 2015 года разглядели намек на подготовку спецоперации на Украине

В выступлении певицы МакSим 2015 года разглядели намек на подготовку спецоперации на Украине. Свежие комментарии пользователей появились под соответствующим видео на YouTube.

Юзеры обнаружили архивный ролик, где певица МакSим исполняет песню «Нежность» на музыкальной премии «Золотой граммофон». При этом на кадрах исполнительница запечатлена в длинном платье, окрашенном в цвета российского флага, а артисты из подтанцовки — в кофтах с принтом в виде буквы Z (такой символ нанесен на российскую военную технику, участвующую в спецоперации).

Сочетание нарядов артистов навело зрителей на конспирологическую теорию, согласно которой спецоперация на Украине якобы была запланирована несколько лет назад. «Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки», «Она не знала. Это была странная просьба от других людей», «Теперь мы знаем, сколько времени планировали это», — предположили юзеры под видео.

В марте поддержку российской спецоперации на Украине разглядели в рекламе Louis Vuitton. Рэпер Kid Cudi и актриса Алисия Викандер, которые являются амбассадорами люксового бренда, представили линейку ювелирных изделий Volt. Пользователи сети увидели в браслетах латинские буквы Z и V, которые наносятся на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.