Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Хабаровчанин украсил городскую улицу картинами дальневосточных маяков

Житель Хабаровска нарисовал известные дальневосточные маяки на электрических щитках

Фото: Данил Бирюков / DVHAB.ru

Житель Хабаровска Георгий Шигапов создал импровизированную галерею на одной из городских улиц, украсив ее картинами известных дальневосточных маяков. Об этом сообщает портал Dvhab.ru.

Мужчина нарисовал маяки на электрических щитках, расположенных на Тихоокеанской улице. Так, прохожие могут увидеть маяки Басаргина, Токаревский, Петропавловский, Неприступный, Шпанберга и другие.

Материалы по теме:
Ставшие историей. За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Ставшие историей.За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
21 сентября
«Никогда бы не подумала, что это Россия!» Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
«Никогда бы не подумала, что это Россия!»Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
27 ноября

«Это все маяки дальнего Востока. Специально выбрал, чтобы они были различные по раскраске, чтобы интересней смотрелось. На каждый ящик наклеил рисунок, как каждый маяк выглядит и где расположен», — рассказал художник об «Аллее маяков».

По его словам, место для картин он выбрал неслучайно — неподалеку находится автобусная остановка под названием «Маяк». «Я как-то шел на работу мимо этих щитков и подумал, что остановка называется "Маяк", а никакого маяка здесь и нет. Тем более здесь такой длинный поворот, на котором отличное смотровое место», — пояснил Шигапов.

Ранее в марте хабаровчанин Владимир Чебанов создал документальный фильм о природе Охотского моря «Сказка о коротком лете», работа над проектом велась три года. Кинокартина демонстрирует только дальневосточную природу и ее обитателей, люди в кадрах отсутствуют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе
Онищенко насчитал 300 американских лабораторий у границ России
Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве
В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Женщина клонировала умершую собаку и получила три копии своего питомца
Из поиска Google пропал сайт Минобороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.