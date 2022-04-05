Хабаровчанин украсил городскую улицу картинами дальневосточных маяков

Житель Хабаровска нарисовал известные дальневосточные маяки на электрических щитках

Житель Хабаровска Георгий Шигапов создал импровизированную галерею на одной из городских улиц, украсив ее картинами известных дальневосточных маяков. Об этом сообщает портал Dvhab.ru.

Мужчина нарисовал маяки на электрических щитках, расположенных на Тихоокеанской улице. Так, прохожие могут увидеть маяки Басаргина, Токаревский, Петропавловский, Неприступный, Шпанберга и другие.

«Это все маяки дальнего Востока. Специально выбрал, чтобы они были различные по раскраске, чтобы интересней смотрелось. На каждый ящик наклеил рисунок, как каждый маяк выглядит и где расположен», — рассказал художник об «Аллее маяков».

По его словам, место для картин он выбрал неслучайно — неподалеку находится автобусная остановка под названием «Маяк». «Я как-то шел на работу мимо этих щитков и подумал, что остановка называется "Маяк", а никакого маяка здесь и нет. Тем более здесь такой длинный поворот, на котором отличное смотровое место», — пояснил Шигапов.

Ранее в марте хабаровчанин Владимир Чебанов создал документальный фильм о природе Охотского моря «Сказка о коротком лете», работа над проектом велась три года. Кинокартина демонстрирует только дальневосточную природу и ее обитателей, люди в кадрах отсутствуют.