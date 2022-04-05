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Акции Twitter взлетели в цене из-за новостей об Илоне Маске

Цена акций Twitter выросла на 5 процентов

Фото: Mike Blake / Reuters

Акции компании Twitter взлетели в цене после появления новостей о том, что глава Tesla Илон Маск войдет в состав совета директоров компании. Стоимость бумаг к моменту написания новости выросла более чем на пять процентов, достигая 52,55 доллара, свидетельствуют данные биржи.

На максимуме цена доходила до 54,57 доллара. О назначении Маска ранее объявила сама компания Twitter. Информация появилась на следующий день после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.

TWTR Котировки акций от TradingView

«Из бесед с Илоном за последние недели стало ясно, что он будет очень ценен в нашем совете директоров», — написал глава Twitter Параг Агравал, объявляя о решении. Маска он назвал «страстным сторонником и серьезным критиком» сервиса, в котором компания как раз и нуждается для успехов в долгосрочной перспективе.

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Платон Щукин
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