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Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма

«Известия»: в мире обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма коронавируса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В международных геномных базах можно найти уже около 50 подвариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом ученые рассказали в беседе с «Известиями».

По их словам, новые подвиды постоянно обнаруживаются по всему миру. Несмотря на то, что на слуху только четыре обозначения, которые включены в международную базуGISAID — ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3, — в классификации Pango их уже гораздо больше.

Отмечается, что у BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них дополнительные ветви, а у BA.2 — десять основных ветвей. По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации. «В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет», — сказал он.

Ранее более половины россиян — 7 из 10 — заявили, что у них отсутствует страх перед наступлением новой волны коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob. Согласно исследованию, 26 процентов респондентов рассказали, что по-прежнему испытывают страх из-за пандемии, а три процента признались, что сильно боятся COVID-19.

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Марина Совина
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