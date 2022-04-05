Онищенко насчитал 300 американских лабораторий у границ России

Геннадий Онищенко заявил, что у границ России находятся более 300 биолабораторий США

Около российских границ находятся более 300 американских биолабораторий. Такое количество насчитал президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Его слова приводит KP.RU.

«Есть более 300 таких американских лабораторий, которые известны. А еще сколько неизвестны. Это та система, которую США начали развивать в начале 1980-х годов», — рассказал он.

По словам президента РАО, у США была принята программа развертывания подобных лабораторий по всему миру. В первую очередь в тех регионах, которые представляют интерес для Соединенных Штатов, считает он.

«Когда в 1991 году развалился СССР и в одну ночь появились 15 независимых государств, они пришли к ним. Причем в открытую. Они предложили практически всем нашим соседям. Белоруссия сначала согласилась, потом одумалась», — вспомнил Онищенко.

Он также добавил, что Киргизия, вероятно, не открыла ни одной лаборатории, несмотря на то, что США им также предлагали это сделать. При этом Казахстан, отметил доктор медицинских наук, с благодарностью принял предложение.

24 марта Минобороны России показало подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины карту. По данным ведомства, в стране находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе, еще три — во Львове.