В Южной Осетии заявили о желании разделить с Россией давление Запада

Анатолий Бибилов заявил о желании Южной Осетии быть с Россией в условиях давления Запада

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о желании республики разделить с Россией давление Запада. Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда, наоборот, Российскую Федерацию хотят в какой-то степени сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил», — заявил глава республики.

Южную Осетию он назвал «крохотной силой», но отметил, что объединиться с Россией необходимо «ради единого нашего будущего».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что ведущие российские политики поддержали идею референдума по вопросу вхождения республики в состав России. «Они прекрасно знают, что это на самом деле важно для всего народа Осетии», — отметил он.

Бибилов также уверен, что присоединение к России поддержит и большая часть населения Южной Осетии.