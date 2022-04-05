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Экономика

Кремль объявил об осторожном переходе к международным расчетам в рублях

Пресс-секретарь Песков заявил об осторожном переходе к международным расчетам в рублях

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия не намерена спешить в вопросе перехода на оплату в рублях при экспорте своей продукции, объявили в Кремле. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переход должен быть осторожным. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь никто, собственно, и не торопится. Это очень поэтапное и очень осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — сказал Песков. Он подчеркнул, что это должна быть «абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа».

Ранее председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли. Он считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

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Платон Щукин
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