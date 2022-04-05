Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
2:1
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Милан
0:0
Завершен
Болонья
Италия - Серия А|31-й тур
Кристал Пэлас
3:0
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Лос-Анджелес Кингз
2:3
3-й период
live
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК

Депутат Борис Пайкин заявил, что спорт выбран одним из инструментов давления на Россию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Борис Пайкин объяснил призыв министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука исключить Россию из мирового спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Пайкин посчитал, что спорт выбран одним из инструментов давления на Россию. «Перенесение политического конфликта в спортивную плоскость транслирует политические убеждения западных стран на весь "золотой миллиард", создает общественное мнение даже в самых аполитичных кругах», — заявил он.

4 апреля Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций. По его мнению, таким образом мировой спорт избавится от российского капитала.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа
В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК
Госдума предложила ввести штрафы за отождествление СССР и Германии
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье
Актер из фильма «Майор Гром» сравнил Москву с европейскими столицами
Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году
Власти Британии захотели выпустить NFT
Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма
Психолог рассказал о правилах покупки первого смартфона ребенку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.