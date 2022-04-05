В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК

Депутат Борис Пайкин заявил, что спорт выбран одним из инструментов давления на Россию

Депутат Госдумы Борис Пайкин объяснил призыв министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука исключить Россию из мирового спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Пайкин посчитал, что спорт выбран одним из инструментов давления на Россию. «Перенесение политического конфликта в спортивную плоскость транслирует политические убеждения западных стран на весь "золотой миллиард", создает общественное мнение даже в самых аполитичных кругах», — заявил он.

4 апреля Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций. По его мнению, таким образом мировой спорт избавится от российского капитала.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.