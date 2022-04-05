Ученые определили 16 различных видов сна

Science Alert: ученые из Великобритании провели исследование и определили 16 видов сна

Ученые из Великобритании провели исследование и определили 16 различных видов сна. Об этом сообщает Science Alert.

В исследовании приняли участие 100 тысяч человек. Для получения результатов участникам на руку надевали браслет, в котором они спали. Он фиксировал подергивания и движения руки, и исходя из полученных данных ученые сделали заключение о том, что существует 16 видов сна.

Все люди, по заключению исследователей, делятся на тех, которые страдают от бессонницы, и тех, кто крепко и спокойно спит всю ночь и не нуждается в дневном сне. Далее каждую из категорий разделили на подкатегории. В итоге получилось 16 кластеров, согласно которым есть люди с нерегулярным графиком сна, есть те, у кого фрагментированный и короткий сон. Также авторы заметили, что страдающие бессонницей могут отличаться продолжительностью сна: одни с трудом засыпают и мало спят, другие с трудом засыпают и долго спят.

Среди участников исследования были те, кто спит глубоко, но испытывает трудности с засыпанием, а также те, кто спит урывками и между ними засыпает либо быстро, либо долго и мучительно. По данным ученых, выделенные кластеры могут оказаться клинически значимыми для будущих исследований.

Авторы надеются, что разработанный ими систематический и беспристрастный метод кластеризации однажды можно будет связать с другой личной информацией, такой как текущее заболевание, история болезни, принимаемые лекарства, образование, профессия и образ жизни, чтобы иметь возможность лучше оценивать состояние здоровья людей.

Ранее сообщалось, что ученые из Англии и Австралии провели исследование, чтобы выявить взаимосвязь между дневным сном и развитием грамотности у детей. Выяснилось, что дети, которые отдыхали днем, лучше справлялись с заданиями на определение незнакомых слов, содержащих изученные звуки.