Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей

SRCD: спящие днем дошкольники лучше определяют знакомые звуки в незнакомых словах

Ученые из Англии и Австралии провели исследование, чтобы выявить взаимосвязь между дневным сном и развитием грамотности у детей. Результаты эксперимента опубликованы на сайте организации Общество исследования детской психологии (SRCD).

В исследовании приняли участие 32 ребенка в возрасте от трех до пяти лет из двух детских садов в Сиднее. Сначала дошкольников протестировали на знание букв и звуков, а после разделили их на две группы: участники одной группы спали днем в течение эксперимента, а участники другой — нет.

Выяснилось, что дети, которые отдыхали днем, лучше справлялись с заданиями на определение незнакомых слов, содержащих изученные звуки. Однако сон не повлиял на эффективность обучения новым звукам и буквам. «Мы обнаружили, что, если они дремали после того, как выучили буквенно-звуковое сопоставление, они легче вспоминали эту информацию и использовали ее для распознавания слов», — прокомментировала автор исследования Хуа-Чэнь Ванг.

Ванг добавила, что дошкольные учреждения могут использовать новые результаты исследования при планировании занятий в классе. Если учителям нужно передать новую информацию, они могут планировать это ближе ко времени сна детей, чтобы они лучше ее запомнили.

Ранее сообщалось, что американский врач Ребекка Роббинс, занимающаяся изучением сна, рассказала о вреде недосыпа. По словам эксперта, в течение дня мозг вырабатывает токсины, накопление которых связывают с потерей когнитивных способностей.