Самый популярный певец мира решил сменить псевдоним

Исполнитель The Weeknd решился на смену своего псевдонима

Американский певец The Weeknd рассказал, что может сменить имя на ABEL, так как фанаты часто называют его так в социальных сетях. Своими мыслями исполнитель поделился в Twitter.

32-летний Эйбель Тесфайе (настоящее имя певца — прим. «Ленты.ру»), общаясь с поклонниками, поделился мыслями насчет смены своего имени. «Ребят, вы просто уморительны. Возможно, мне уже пора менять псевдоним на Эйбел», — написал The Weeknd.

Помимо этого, артист признался, что подумывает над сменой и имени, и фамилии в официальных документах. Исполнитель написал, что пока точно не уверен в этой идее, однако привел в пример других артистов, менявших свои имена. «Не знаю, может, мне поступить как Йе и поменять имя в паспорте на Эйбел. Никакой фамилии, как у Мадонны, Шер или Принца. Не знаю, может, это слишком», — поделился певец.

В январе этого года The Weeknd стал самым популярным музыкантом на Spotify, обогнав Джастина Бибера.

Ранее другой американский исполнитель, Канье Уэст, официально сменил имя на Йе, отказавшись от фамилии.