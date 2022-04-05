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Самый популярный певец мира решил сменить псевдоним

Исполнитель The Weeknd решился на смену своего псевдонима

Фото: Globallookpress.com

Американский певец The Weeknd рассказал, что может сменить имя на ABEL, так как фанаты часто называют его так в социальных сетях. Своими мыслями исполнитель поделился в Twitter.

32-летний Эйбель Тесфайе (настоящее имя певца — прим. «Ленты.ру»), общаясь с поклонниками, поделился мыслями насчет смены своего имени. «Ребят, вы просто уморительны. Возможно, мне уже пора менять псевдоним на Эйбел», — написал The Weeknd.

Помимо этого, артист признался, что подумывает над сменой и имени, и фамилии в официальных документах. Исполнитель написал, что пока точно не уверен в этой идее, однако привел в пример других артистов, менявших свои имена. «Не знаю, может, мне поступить как Йе и поменять имя в паспорте на Эйбел. Никакой фамилии, как у Мадонны, Шер или Принца. Не знаю, может, это слишком», — поделился певец.

В январе этого года The Weeknd стал самым популярным музыкантом на Spotify, обогнав Джастина Бибера.

Ранее другой американский исполнитель, Канье Уэст, официально сменил имя на Йе, отказавшись от фамилии.

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Анастасия Астахова
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