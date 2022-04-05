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Спорт

Туктамышева тремя словами описала своего тренера

Фигуристка Елизавета Туктамышева назвала тренера Алексея Мишина мудрым, умным и понимающим

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева тремя словами описала своего тренера Алексея Мишина. О совместной работе она рассказала в эфире «Радио Зенит».

Туктамышева назвала Мишина мудрым, умным и понимающим. «Мы хорошо понимаем друг друга. Очень рада, что жизнь свела меня с таким великим и прекрасным человеком», — поделилась она. По словам фигуристки, Мишин бывает строгим в силу своей профессии, но они всегда стараются найти компромисс.

Ранее Мишин оценил непопадание Туктамышевой в основной состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. «Есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удается достичь топа в медальном зачете», — заявил специалист. Он добавил, что вместо этого спорт подарил Туктамышевой огромную любовь болельщиков.

В 2021 году Мишин был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards. Сейчас специалист тренирует чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, серебряного призера Олимпиады-2018 в командном турнире и бронзового призера чемпионата мира Михаила Коляду, а также чемпионку Европы Софью Самодурову и победителя командного чемпионата мира Евгения Семененко. Ранее он работал с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Дарья Коршунова
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