УЕФА назвал лучшим профессиональным клубом сезона-2021/2022 испанский «Атлетик»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший профессиональный клуб сезона-2021/2022. Об этом сообщается на сайте организации.

Обладателем награды стал испанский «Атлетик». Клуб был отмечен за работу с молодежными и детскими командами. По мнению УЕФА, специальная программа «Атлетик» создает безопасную среду для игроков и персонала команд.

Также были номинированы венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, и литовский «Вильнюс». Команды получили серебряную и бронзовую награды.

«Выбор победителей премии УЕФА Grassroots Awards — это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта», — прокомментировал вручение награды президент УЕФА Александер Чеферин.