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В МВД Латвии сочли невозможным закрытие границы с Россией

Глава МВД Латвии Голубева заявила о невозможности закрытия границы республики с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на соответствующие просьбы украинской стороны. Об этом сообщила министр внутренних дел прибалтийской республики Мария Голубева, передает ТАСС.

Глава МВД сочла невозможным закрытие границы республики с Россией, поскольку, по ее мнению, это сделало бы невозможным помощь Латвии украинским беженцам, которые следуют в страну через территорию России и Белоруссии.

«Я не могу себе представить, как бы мы могли сделать это и в то же время помогать этим людям», — заявила Голубева.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что не исключает закрытия границы с Россией. При этом он подчеркнул, что соответствующее решение должно быть принято сразу всеми прибалтийскими странами.

До этого о возможном закрытии границ с Россией и Белоруссией высказался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Дипломат рассказал о дискуссиях по этой теме и отметил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по данному вопросу.

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Георгий Нестеров
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