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CША раскрыли дату заседания по приостановке членства России в СПЧ

Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что заседание по членству РФ в СПЧ пройдет 7 апреля
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Mike Segar / Reuters

США захотели провести заседание Генассамблеи (ГА) ООН по вопросу приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) 7 апреля. Дату раскрыла постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ее слова приводит ТАСС.

«Этот вопрос должен обсуждаться в Генеральной Ассамблее, и мы надеемся сделать это как можно скорее — на этой неделе, возможно, уже в четверг», — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Томас-Гринфилд будет добиваться приостановки членства России в СПЧ по поручению президента Джо Байдена.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека. Он высказал мнение, что если «одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН», его следует исключить из Совета.

Марина Совина
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