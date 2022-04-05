В Минэнерго России сообщили о переносе отбора проектов ВИЭ-генерации

Россия решила отложить спасение планеты от климатической катастрофы. Об этом сообщил замглавы Министерства энергетики Павел Сниккарс, его слова передает ТАСС.

Минэнерго планирует перенести конкурс по строительству проектов генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) еще на полтора года. «Министерство с самого начала предлагало перенести отбор на срок, больший того, который был принят, и мы считаем, что правильно будет отложить проведение отборов где-то на полтора года. То есть в целом сделать отложение на два года», — добавил замглавы.

Изначально конкурс проектов ВИЭ-генерации на господдержку должен был пройти с мая по июнь 2022 года, однако в марте сроки проведения перенесли на осень. Решение правительство связано с просьбой Ассоциации развития возобновляемой энергетики, которая отметила, что из-за сложной экономической ситуации реализации инвестиционных проектов ВИЭ подвергается серьезным рискам, поэтому выполнить обязательства в установленные ранее сроки будет сложно.

Ранее Минэнерго разработало и направило в правительство список мер поддержки российского энергосектора в условиях санкций. Наиболее объемный комплекс мер в плане предусмотрен для электроэнергетики — ведомство предлагает ввести новый режим начисления штрафов за задержку ввода объектов по программе модернизации старых тепловых электростанций и объектов генерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Также планируется дать правительству полномочия менять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы, за срывы которых в настоящее время предусмотрены штрафы.

